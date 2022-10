Noortekirjanik Maria Turtschaninoff kohtub Eesti lugejatega

Turtschaninoffi populaarsest sarjast «Punase kloostri kroonikad» on eesti keelde tõlgitud kaks osa: «Maresi» ja «Naondel». Erinevalt noorsookirjanduse peavoolust ei ole tema tuntuimas teoses «Maresi» romantikat. Keskmes on naiste omavahelised suhted kloostrisaarel, hättasattunud tüdrukute ja naiste pelgupaigas. Kirjanik ise on öelnud, et lugemine on parim, soodsaim ja ohtlikem viis seigelda.