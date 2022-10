Mari Tammar esitleb uut raamatut õnnest ja rahulolust

Miks nentis üks noor naine, et ta ei ole õnnelik ja ei oskagi õnnelik olla?

«Jagan sinuga enda lugu, ent ka mõtteid laiast maailmast. See raamat ei räägi sellest, kuidas saada rikkaks ja ilusaks, vaid sellest, kuidas oma tavalisse argipäeva tuua rohkem rõõmu. Samuti ei paku ma sulle õnnevalemit, aga usun, et leiad siit teeviitu, mille abil rahuldust pakkuvama elu suunas liikuda,» selgitab autor.

Raamat jaguneb Mari Tammari sõnul mõtteliselt kolmeks. Esimeses pooles uurib ta, mida on õnne ja rahulolu kohta rääkinud teadlased ja vaimsed õpetajad ning arutleb sekka oma isiklike kogemuste ja taipamiste üle. Raamatu teises pooles jagab autor oma õnnelike hetkede päevikut, mida pidas 2020. aasta juulis ja augustis. Nõnda lootes, et see suunab ka lugejat märkama oma argipäevas positiivset ja head. Kolmandas osas teeb ta oma rännakust kokkuvõtteid.