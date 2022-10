Kerli Jõgi autoriköide pälvis ülemaailmsel köitekunsti biennaalil preemia

Autoriköide on lahendatud dos-à-dos tehnikas, kus kaks raamatut jagavad ühist tagakaant ja sellest tulenevalt avanevad vastassuunas. Romaan koosneb kahest osast ja nii jagas ka Jõgi raamatu kaheks ning kujundas mõlemale osale esikaane. Raamatute selgadel on kunstnik kohandanud onion binding (onion skin binding, eesti keeles sibul-köide) tehnikat selliselt, et selja külge oleks võimalik õmmelda poognaid. Kaante kujunduses on kasutatud erinevaid loomanahkasid ja kartongi ning masaide rõiva- ja ehtekunstis esindatud värve. Kaaned on kaetud taimparknahaga, mis kunstniku arvates on sama hell ja tundlik nagu romaanis kirjeldatud suhtlus lõvi ja tüdruku vahel.