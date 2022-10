Üllatav «Harry Potteri» kurikael, keda Stephen King kardab

Stephen King on intervjuudes maininud, et üks paremaid õudusfilme on tema meelest «Elavate surnute öö» («Night of the Living Dead», 1968). Samas naudib ta õuduselemente ka sellistes teostes, mis ei ole eelkõige õõvale pühendunud. Näiteks tunnistas ta väljaandele EW intervjuud andes, et teda kohutas «Harry Potteri» sarjas üks pahalane rohkem kui keegi tene. Üllatavalt ei olnudki selleks Voldemort, nagu võiks arvata.

«Suurepärane fantaasiaromaan ei saa eksisteerida ilma suure kurjamita ja kuigi See-kelle-nime-ei-tohi-nimetada on selleks kvalifitseerumiseks liiga kaugel üleloomulikus osoonis, saab mustade jõudude vastase kaitse õpetaja sellega suurepäraselt hakkama,» märkis kirjanik.

Stephen Kingi sõnul oli kogu raamatusarja kõige hirmsam tegelane Dolores Umbridge, kes on sarja viiendas osas mustade jõudude vastase kaitse õpetaja, hiljem ka direktriss.

«Õrnalt naeratav Dolores Umbridge oma tütarlapseliku hääle, kärnkonnataolise näo ja käekotti pigistavate jässakate sõrmedega on parim välja mõeldud kurjam pärast Hannibal Lecterit,» kiitis King J. K. Rowlingi loodud tegelast.

Dolores Umbridge'i on fännid pidanud üheks kõige vastikumaks tegelaseks ja King usub, et vaid meisterlikult loodud karakter tekitab lugejas nõnda tugeva reaktsiooni. Dolores on hirmus just seepärast, et ta on nõnda osav maniopulaator ja tema kätte koondub suur võim.