Kes oli see saladuslik naine moelooja Christian Diori selja taga?

Raamat maalib portree saladuslikust naisest moelooja Christian Diori selja taga, kellest on väga vähe teada, aga kes mõjutas tema loomingut tohutul määral – see oli tema armastatud õde Catherine. Just temast on inspireeritud Diori kuulsaim parfüüm ja tema vormis venna nägemust naiselikkusest.