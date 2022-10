GALERII ⟩ Raamatukogupäevade avamine tõi kokku ligi 100 raamatukoguhoidjat

Kuni 30. oktoobrini toimub raamatukogudes üle Eesti erinevaid sündmusi, millest on oodatus osa saama kõik huvilised. Avapäeva ettekanded keskendusid raamatukogule lõimijana, infopädevuste omandamisele ja arutelukultuuri edendamisele, aga räägiti ka informatsioonist kui relvast, mis suudab mõjutada otsustajate ja rahva meelt.

«Märjamaale kogunes kokku ligi 100 raamatukoguhoidjat ning valdkonna spetsialisti, et käima lükata traditsioonilised raamatukogupäevad. Raamatukogude aastal on eriline rõõm, et saame uhkust tunda enam kui 870 raamatukogu üle, mis kannavad ühiskonnas ja kogukondades olulist rolli,» sõnas ERÜ esimees Tuuliki Tõiste.