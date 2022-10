«Ta ei vaadanud seekord isegi üles, teadmata, et need olid tema viimased sõnad oma pojale»

See juhtus päev pärast Danieli kahekümne viiendat sünnipäeva ja kolm päeva enne jõule. Ta sai just Yale’i ülikooli meditsiini­õpingute kolmanda aastaga poole peale ja saabus pärast kliinilise neurokirurgia kursust vaheajaks koju, kaasas armsam Sophie – kaunis briti koorekihi neiu, keda Daniel oli nimetanud kõige võluvamaks naiseks, keda on eales on kohanud. Nad olid käinud üle aasta, aga see oli Sophiel esimene kord Atlantasse tulla, nagu ka esimene kord kohtuda noormehe vanemate ja õdedega. Igaüks oli eri määral ärevuses, innukas ja lootusrikas. Elaine muretses kõige rohkem, nii oma muretseva loomuse kui ka sellepärast, et kui asi puudutas tüdrukuid, ei olnud Daniel just kõige teravam pliiats. Tema keskkooliaegne kallim oli liiga klammerduv ja kolledžipõlve tüdruk liiga kontrolliv.