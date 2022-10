«Aastapäev tähendab millegi tähistamist. Näiteks pulma-aastapäeva … mitte õnnetuse või surma»

«Ilmselgelt,» ütlen, imestades ise ka, et meil on samad vanemad ja me saime sama kasvatuse. Järgmisel silmapilgul läheb mõte sellele ainsale isikule maailmas, kellega olime samuti geene ja kasvatust jaganud. Viskan pilgu kellale – 17.50 – see on sisse juurdunud harjumus, millal iganes mulle mu vend meenub. Pikka aega mõtlesin päeva esimese mõtte Danielist – veel enne, kui silmad avasin või pea padjalt tõstsin. Nüüd, kõigi nende aastate järel, meenub ta mulle mõnikord alles keset hommikut – või veelgi hiljem –, aga ma pole kunagi päris kindel, kas see tähendab paranemist või tekitab süütunnet. Et viimast leevendada, köhatan kurgu puhtaks ja ütlen ta nime valjult välja. «Vean kihla, et Daniel oleks ka väikebussiga sõitnud.»