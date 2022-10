See «Sõprade» staar aitas Matthew Perryt kõige rohkem sõltuvusega võitlemisel

Jennifer Aniston astunud ühel päeval, mil nad «Sõpru» filmisid, Perry treilerisse ja lausunud: «Ma tean, et sa jood.» See pani Perry taipama, et tema salajane joomine polegi nii salajane, kui ta arvanud oli. «Olin juba ammu temast üle saanud – kui ta hakkas Brad Pittiga deitima, oli mul kõik korras – ja olin täpselt välja kalkuleerinud, kui kaua teda vaadata, ilma et see oleks piinlik. Kuid see, et Jennifer Aniston sind niimoodi paljastab, oli ikkagi laastav. Ja ma olin segaduses,» jätkas ta.