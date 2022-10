Ukraina kunstnik lõi kaasa Eesti lasteraamatu ilmumisel

Väikelastele ettelugemisraamatuks ja pisut suurematele iselugemisrõõmuks mõeldud raamat on kaunistatud rohkete illustratsioonidega. Kevadel Harkivist Tartusse elama tulnud kunstniku Anna Ryazanova jaoks oli see esimene kogemus illustraatorina. Ukrainas töötas ta aastaid sisekujunduse alal, tegeledes freskode ja 3-D visualiseerimisega. Lasteraamatu «Mustikas ja maruline jooks» piltide jaoks valis Ryazanova tehnika, mis on talle läbi aegade kõige südamelähedasem olnud – akvarelli.