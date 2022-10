KATKEND RAAMATUST ⟩ Kaks unustatud nukku võtavad ette teekonna Rohelise Päikese Maale

Nukud vaikisid jälle. Isegi kuul hakkas neist kahju. Kuu oli parajasti just niisuguse ümmarguse, inimese moodi näoga, lohukesed põskedes. Arvatakse, et neil öödel on kuul kõnelemisvõime. Ja ta avaski aegamööda laia suu ja pajatas taeva kõrgusest nukkudele:

«Ärge kurvastage, nukukesed, et Mari teid on unustanud. Mari on kasvanud suureks, ja suured inimesed ei mängi enam nukkudega. Mari armastab nüüd oma tütrekest, kes on ise nagu ilus väike nukk.»

Malle ja Peedu olid väga kohkunud. Nad ei olnud kunagi kuulnud, et kuu võiks rääkida.

„Aga meie ei suuda Marit unustada!“ ütles Malle viimaks.

„Nonoh,“ noogutas kuu. „Kas ei oleks parem, kui läheksite ära sellest tolmusest kolikambrist mõne teise lapse juurde? Ma tean, siinsamas üle hoovi teises majas elab väike tüdruk. Minge tema juurde, ta mängib teiega just samuti nagu Mari.“

«Vaata meid, kuu, me oleme väga armetud ja vanad. Too väike tüdruk meid küll ei taha ja meie ise ei soovi kellegi teise juurde minna. Meie tahame ainult oma Mari juures olla.»

«Siis ei saa minagi teid aidata,» pahandas kuu. Aga üsna varsti muutus ta jälle rõõmsaks ja jätkas: