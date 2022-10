Peep Soomani kinnisvararaamat: kasumit saab teenida ka raskel ajal!

Soomani sõnul on peamiselt üürikorterite teemalised investeerimisõpikud ajast ja arust ning need ära leierdatud ärimudelid ei tööta enam. «Oleme olnud kaks ja pool aastat erinevates kriisides – koroonakriis, energiakriis, tööjõukriis, inflatsioonikriis, julgeolekukriis jne. Nüüd on heitlikumad ajad jõudnud paraku ka kinnisvaraturule. Juhendan oma raamatus kinnisvarahuvilisi, kuidas ka raskematel aegadel on võimalik kinnisvaraäriga korralikult raha teenida,» selgitas ta.

Peep Soomani uus kinnisvararaamat. Foto: Erakogu

«Headel aastatel oskas igaüks osta endale korteri või kaks, need mõne protsendilise tootlusega üürile anda ja loota, et vara väärtus kasvab. See pole aga klassikalises mõttes kinnisvaraäri. Tõeline äri ja tõeline kasum tuleb rahapaigutustest, kus vara soetanud inimene planeerib, väärtustab, vaatab tulevikku ja ei jää lootma keskpankade lõdvale rahapoliitikale. Nüüd on ilus aeg läbi. Intressid tõusevad, turul on pakkumisi rohkem kui nõudlust ning raha teenimiseks tuleb teha mõtestatult tööd,» sõnas ta.

Oma värskes raamatus tutvustab Sooman kokku 21 peatükis erinevaid investeeringuvõimalusi ja annab muuhulgas kasulikke näpunäiteid, kuidas eeltöö oleks tehtud nii hästi, et riskid oleks miinimumini viidud.

«Raha vedeleb maas, inimesed ei oska paraku seda näha. Raamatus suunangi seda vedelevat raha märkama ning enda omaks vormistama. Kõik näited õnnestumistest ja ebaõnnestumistest on tõsielulised, enamus neist minu enda kogemustest. Usun, et iga kinnisvarahuviline leiab seda raamatut lugedes midagi, mis talle järgmised kümme või sada tuhat eurot kontole toob,» lisas Sooman.

Peep Soomani raamatu esitlus toimub 28. oktoobril kell 15.00 Viru Keskuse Rahva Raamatu esitlussaalis, kus on võimalik raamatut ka soetada ning autorilt autogramm saada.