Saatuslik sündmustejada, mis käivitub, kui kaks võlurit hakkavad mustast maagiast abi otsima

Londonisse sõites äratab ta surnuist üles kauni naise ja kutsub prantslaste hirmutamiseks kohale kummituslike laevade armee. Olukord saab uue pöörde, kui välja ilmub teinegi võlur, kes on valmis tujukale Norrellile väljakutse esitama. Veel nooruke, ent geniaalse andega, nägus ja julge Jonathan Strange on kõiges vanameistri vastand. Alguse saab kahe suurmehe ohtlik jõukatsumine. Kui võlurid hakkavad oma eesmärkide saavutamiseks mustast maagiast abi otsima, käivitub saatuslik sündmustejada, mille kohutavad tagajärjed varjutavad ka Inglismaa-Prantsusmaa vahelise lahingu.

« Jonathan Strange ja härra Norrell » on Briti fantaasiakirjanduse klassiku Susanne Clarke’i tuntuim romaan, mille põhjal on valminud ka film. 2021. aastal ilmus Postimehe Kirjastuses Clarke’i värskeim romaan «Piranesi».

Kõik Yorki võlurid viskasid kirjale pilgu peale ning avaldasid kahtlust, kas niisuguse kirbukaka-käekirjaga isik saabki olla väärikas võlur. Ja seejärel – kerge kahetsusega, et nad ei näe kunagi tema hunnitut raamatukogu – viskasid nad võluri peast. Kuid härra Honeyfoot ütles härra Segundusele, et küsimus «Miks Inglismaal enam võlutrikke ei tehta?» on liiga tähtis ja ühtki juhtlõnga ei tohiks kasutamata jätta. Kes teab, selle võluri arvamus võis kasulikuks osutuda. Seega saatis ta kirja ettepanekuga, et nemad härra Segundusega kohtuksid meelsasti võluriga kolmandal jõulujärgsel teisipäeval poole kolme paiku. Vastus saabus kähku. Tavapärase heatahtlikkuse ja sõbramehelikkusega saatis härra Honeyfoot otsekohe sõna härra Segundusele ja näitas talle kirja. Võlur teatas oma kribukirjas, et tal oleks tutvuse üle äärmiselt hea meel. Sellest piisas. Härra Honeyfoot oli äärmiselt rahul ning tõttas kohe kutsar Watersile teatama, millal tema teeneid vajatakse.