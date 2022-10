Eesti lasteraamatud pälvisid rahvusvahelise tunnustuse

Kirjanik Indrek Koff ise leiab, et kuigi looduses on valge varese elu väga keeruline, teeb raamatuilmas ingliskeelse nimega loendisse White Ravens kuulumine talle suurt au: «Tohutult rõõmustav on seista ühes reas heade ja väga heade raamatutega kõikjalt maailmast – kusjuures selles reas on ühekorraga ju ainult 200 raamatut!» Koffi sõnul on «Kuhu lapsed said?» vastuvõtt on olnud väga soe nii võõrsil kui ka kodus. «Väga õnnelikuks teeb see, kui näen, et lapsed tunnevad ennast selles raamatus ära ja et täiskasvanuid paneb see kummaline lugu pisut järele mõtlema. Niimoodi õnnestub ehk ehitada jälle üks sillakene, mille kaudu lapsed ja vanemad üksteisele paremini ligi pääsevad,» lisas kirjanik.