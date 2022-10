Mõistatamismängu rekordiomanik külastas 55 raamatukogu: maakohtades on raamatukogud lausa maa sool

«Mõistatamismäng andis väikese tõuke inimestele, et avastad Eesti eriilmelisi raamatukogusid ning julgustas sisse astuma raamatukogudesse, mis ei asu kohe kodu kõrval või tuttavatel radadel,» sõnas Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing juhatuse aseesimees Krista Visas. «Kuna mõistatamismäng läks raamatukogude aastal nii mõnusa hooga käima, siis on plaan sellega jätkata ka eesootaval aastal,» lisas Visas.

Kõige aktiivsem «Avasta Eesti raamatukogusid» mängus osaleja Merje Meerits külastas kokku 55 raamatukogu, nende hulgas kõiki 34 Ida-Virumaa raamatukogu. «Olen alati teadnud, et raamatukogud on toredad, aga tegelikult on nad lausa väga toredad! Sain mängus osaledes nii palju uut teada ja seda nii mõistatamismängu küsimustele vastates kui väga südamlike raamatukogutöötajatega vesteldes,» Merje Meerits. «Linnas elanuna võtan ma raamatukogusid enesestmõistetavana, aga maakohtades on raamatukogud lausa maa sool,» kinnitas Meerits.