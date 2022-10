Mari Tammar: mul oli stereotüüpne uskumus, et õnnelikud on vaid rikkad ja ilusad

Tänapäeva kirjastuse alt ilmunud kogemusraamatus «Õnn kuulub kõigile» jagab autor enda lugu sellest, kuidas ta ühel hetkel otsustas, et tahab saada õnnelikuks. Ta süüvis selle jaoks erinevatesse õnneteooriatesse, hakkas neid enda peal katsetama ning sai teada, et teatud põhimõtteid järgides on tõepoolest võimalik õnnelikumaks saada. Aga siis tõi elu Marile ootamatu väljakutse - tal sündis enneaegne poeg, kelle esimene elukuu tuli mööda saata haiglas. Ehkki peaasjalikult räägib raamat õnnest, annab Mari vahetu kogemus suure katsumusega sellele kihistuse juurde.

Mari Tammar, «Õnn kuulub kõigile». Foto: Raamat

«Kaks aastat tagasi, pärast esimest koroonalainet, otsustasin, et tahan olla õnnelikum ja oma eluga rohkem rahul. Hakkasin tegema enda jaoks uurimistööd, et teada saada, mis teeb inimesi õnnelikuks. Mul oli stereotüüpne uskumus, et õnnelikud on vaid rikkad ja ilusad, aga süüvides teaduspõhisesse õnneteooriasse, sain teada, et õnn kuulub tegelikult kõigile,» räägib raamatu autor Mari Tammar.

Raamat jaguneb mõtteliselt kolmeks. Esimeses pooles jagab autor, mida on õnne ja rahulolu kohta rääkinud teadlased ja vaimsed õpetajad ning arutleb sekka oma isiklike kogemuste ja taipamiste üle. Raamatu teises pooles jagab ta oma õnnelike hetkede päevikut, mida pidas 2020. aasta suvel ning kolmandas osas teeb oma rännakust kokkuvõtteid. Muuhulgas jagab Mari ka oma pisipoja sündimise lugu.

«Õnn on elustiil ja sõltub paljuski meie igapäevastest valikutest ja mõtteviisist. Kui teame, milliseid «ehitusklotse» kasutada, siis saame endale iga päev head enesetunnet üles ehitada. Saame õigeid tegevusi tehes panna oma keha suuremal määral õnne ja rahulolu tundma,» kinnitab Tammar. Samuti aitavad tema sõnul ka lihtsad mõtteharjutused negatiivselt positiivsele ümber lülituda. «Me saame ise väga palju ära teha, et end paremini tunda,» ütleb ta ja lisab, et sageli lükkame vastutuse enda õnne eest teistele, ehkki vaid 10% õnne mõjutavatest teguritest on välised.

