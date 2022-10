Parima sõjaajaloo-alase raamatu preemia pälvis «Pagide pillutaja»

Naberi ja Olli raamat «Pagide pillutada. Kaptenmajor Bruno Linneberg: Eesti mereväeohvitser ja tema aeg» (Tallinn: Argo, 2021) on elulooline uurimus Eesti mereväe viimasest staabiülemast. Toivo Kikkase artikkel kannab pealkirja ««Agentuurteadete põhjal on kindlaks tehtud ...» Eesti sõjaväeluure agentuurist Eesti Vabadussõjas 1919. aastal» (Tuna, 4/2021). Peeter Kaasiku sulest ilmus ««Võimuvaakum» Lõuna-Eestis 1941. aasta sõjasuvel» (Akadeemia, 1/2021).

Hindamiskomisjoni esimees, Tartu ülikooli Eesti ajaloo kaasprofessor Ago Pajur tõi žürii valikut põhjendades välja, et Naberi ja Olli teos tõusis esile oma tasakaalustatuse poolest. «Tegemist on laiendatud biograafiaga, kus on pühendatud ruumi nii üksikisikule kui ka tema aegruumile, mis asetab Linnebergi tegevuse laiemale taustale,» ütles Pajur.

«Preemiale esitatud publikatsioone on aasta-aastalt rohkem ja ka žanriliselt on pilt kirju. Selle pealt võib öelda, et Eesti sõjaajaloo uurimine on heas seisus,» hindas Pajur.