8 väärt mõtet, miks tuleb keskenduda andmisele ja mitte ainult saamisele

Kõik maailma suurimad varandused on kokku aetud selliste meeste ja naiste poolt, kes suhtusid kirglikumalt sellesse, mida nad andsid – olgu selleks siis toode, teenus või idee -, kui sellesse, mida teistelt said. Ja paljud suured varandused on ära laristatud selliste inimeste poolt, kellel on suurem kirg saadava kui antava vastu. «Kas idee toob raha sisse?» ei ole üldse halb küsimus. See on suurepärane küsimus. Kuid see on halb asi, mida esimesena küsida. Seda tehes oled juba algusest peale endale vale suuna valinud. Sinu esimene küsimus peaks olema selline: «Kas see idee teenib teisi? Kas see lisab teistele väärtust?» Eesmärk ei ole selles, et sulle rohkem makstaks, vaid selles, kuidas teistele rohkem anda. Sa muudkui annad ja annad. Ja miks? Sest sulle meeldib seda teha. See pole strateegia, vaid eluviis. Ja kui seda järgid, siis hakkavad sinu elus juhtuma väga, väga tulusad asjad.

Pidage meeles üht: olgu teie koolitus, oskused või eriala milline tahes, aga teie kõige hinnalisem pakutav vara olete teie ise. Seni kui üritate olla keegi teine või käitute nii, nagu on teid juhendanud keegi teine, siis pole teil võimalik tõeliselt inimestega ühendust luua. Kõige väärtuslikum asi, mida teistele pakkuda saate, olete teie ise.

Kas tahate teada, kuidas inimestega suhelda? Siis olge ka ise inimene. See on väärt kümme tuhat korda kui kõik klientide meelitamise võtted, mis on iial leiutatud või mis tulevikus võidakse leiutada. Selle asja nimi on ehtsus.

Mis tahes püstitatud eesmärgi saavutamine nõuab 10 protsendi ulatuses kindlaid teadmisi või tehnilisi oskusi. Ülejäänud üheksakümmend protsenti või rohkemgi on oskus inimestega suhelda. Ja mis on suhtlemisoskuste alus? Teistest huvitumine? Teistest hoolimine? Heaks kuulajaks olemine? Need kõik on küll kasulikud, aga need ei moodusta asja tuuma. Tuuma moodustab see, kes olete teie. Kõik saab alguse just teist.

Edu saladus peitub selles, et edu saamiseks ja omamiseks tuleb muudkui anda ja anda. Saamise saladus on andmine. Ja andmise saladus on enese muutmine avatuks vastuvõtmisele. Saamine on andmise loomulik tagajärg.

Andjad tõmbavad teisi ligi. See muudab su paeluvaks. Hoolitse teiste eest. Hoolitse teiste huvide eest. Kaitse teiste seljatagust. Unusta fifty-fifty mõtteviis. Sellise suhtumisega kaotad kõik. Ainus viis võitmiseks on anda sada protsenti. Ühilda oma võidu tingimused teise inimese soovidega ja sellega, mida tema saavutada tahab. Ära tee nii, et «kõik võidaksid» – keskendu sellele, kuidas teine inimene võita saaks. Sinu tasu suurus on võrdelises suhtes sellega, kui paljude inimeste elu sa puudutad

Kui sa asetad teise inimese huvid esikohale, siis kantakse sinu huvide ees alati hoolt. Alati. Mõned inimesed kutsuvad seda valgustatud omakasuks. Hoia silm peal teiste inimeste vajadustel, säilitades usku, et seda tehes saavad ka sinu vajadused täidetud.