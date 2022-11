Ingvar Villido uues raamatus: enesejuhtimise võti peitub emotsioonide juhtimises

Villido on kuulnud vanemaid inimesi kurtmas, et muretsemine tekitab kõõma või süvendab nahaprobleeme, mis on taas üks näide emotsioonide ja füüsilise keha sidemetest. «Seda on näidanud ka uuringud. Levinud emotsionaalsed probleemid on näiteks seedehäired, kõhukinnisus või -lahtisus, peavalud, migreen, liiga suur või liiga väike söögiisu jmt. Emotsioonide mõju ulatub keemilistest teguritest veel sügavamale, elektrilisteni. Su keharakud, sh närvisüsteemi omad, kasutavad elektrilisi signaale. Ka igal emotsioonil on energeetiline laeng, oma unikaalse iseloomu ja mõjuga. See, mida nimetame «õnnetundeks», on üksnes läbi keha voogav elekter. Kurbus ning muu emotsioonid on lihtsalt erineval tasemel liikuvad elektrilaengud,» lausub ta ja lisab, et emotsioonidel on mõju ka vererõhule. «Oled ehk kuulnud vanaema ütlemas, et «Ma ei tohi vihastuda, muidu läheb vererõhk üles!». Kui oled ärev, siis süda peksab ja keha higistab. Kuidas aga viha su keha mõjutab? Tõmbud pingesse, olles valmis võitlusse astuma. Hirmutavas olukorras tõmbuvad siseorganid kokku, surudes verd lihastesse, et need oleks tegutsemisvalmis. Mälu- ja mõttekeskused lülituvad välja ning tegevusse asuvad ellujäämisinstinktid. Psühholoog ja psühhiaatriprofessor Julian Ford ütleb: «Sügaval meie ajus on häirekeskus. Stressiolukorras võib see sisuliselt üle võtta need piirkonnad ajus, mis tegelevad mälu ja mõtlemisega, nii et aju on ellujäämisrežiimis, millega sageli kaasnebki mälu- ja mõttekeskuste «kokkujooksmine» otsekui arvutisüsteemis. Tulemuseks on püsiv stressitunne.»