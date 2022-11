Hõimurahvaste programmi 2022. aasta kirjandusauhinna pälvis Arvo Valton

Arvo Valton (kodanikunimega Arvo Vallikivi) on tõlkinud ja toimetanud hõimurahvaste kirjandusest kogumikke ja raamatusarju. Tema vahendusel on eesti keeles võimalik lugeda soome-ugri rahvaste luuleklassikat, kaasaegset luulet, proosat ja eeposeid. Mitmed luulekogud on isegi neljakeelsed: originaalkeeles ja tõlgitud lisaks eesti keelele ka vene ja inglise keelde. Nii on Valton inspireerinud ning kaasanud teisigi kirjanikke ja tõlkijaid hõimurahvaste kirjandustega tegelema.