Nirvanast Foo Fightersini ja soovist teha muusikat. Igavesti

Lisaks armastusele muusika vastu on ta aupaklik ja üleni tänulik oma eeskujudele ja muusikutele, kes teda inspireerinud on. Ja neid on palju. Ta nimetab neid kangelasteks ja lavatagustes ning kontserdipaikades nendega kokku puutudes on ta justkui võlutud sellest, et tema kangelased on tegelikult ka lihast ja luust inimesed.

Dave kirjutab palju ka oma tütardest ja emast ning on aru saada, et need naised ongi see kamp, kes on teinud temast (koos kangelastega) tänase tema. Dave'i suhe tütardega on märkimisväärselt soe ja ilus, nende tegemistest ja koos tuuritamisest on raamatus palju juttu. Tütarde muusikahuvi sütitab Dave'i kohe eriliselt, tema tütar Harper tahab trumme õppida ja Dave teab, et see on ka lapse DNAs... ta näeb tütres ennast.

Ka suhe emaga on mehel kadestamisväärne, ta arvas juba teismelisena, et ta ema on lahe (!!!) ja ei häbenenud temaga kohalikus underground pubis aega veeta ja muusikat kuulata. Jah, ta ema pidi lahe olema, sest ütles vaid, et ta hästi esineks, kui Dave oma mõttest kool pooleli jätta ja Screamiga liituda rääkis. See ema pidi ikka kuradima lahe olema ja kindlasti vähemalt sama palju muusikat armastama kui Dave ise.