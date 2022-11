RIKKAKS SAAMISE TEADUS ⟩ Wallace D. Wattles: tõeliselt rikkaks saamine on kõige õilsam eesmärk, mis teil elus olla võib

Igal elusal asjal on üks ühine eesmärk: areneda. Me tahame kõik paratamatult küündida oma võimete kõrgeima tasemeni! Seega on igal elusal asjal võõrandamatu õigus arenemiseks täiel võimalikul määral.

Mitte keegi ei tohiks olla rahul vähesega, kui ta on võimeline kasutama ja nautima rohkemat.

Kuigi vaesusel on kahtlemata häid külgi, jääb tõsiasjaks see, et inimesel pole võimalik elada tõeliselt täielikku või edukat elu, kui ta pole rikas.

Soovis rikastuda pole iseenesest midagi halba. Soov jõukuse järele ongi tegelikult soov rikkama, täisväärtuslikuma ja külluslikuma elu järele ning selline soov on kiiduväärt.

Keegi ei saa teilt ära võtta võimalusi. Võimalusi on igal pool ning need võimalused vastavad alati terviku vajadustele ja ühiskonna seisundile; inimesed, kes vooluga kaasa lähevad, selle asemel et püüda ülesjõge ujuda, leiavad eest hulganisti võimalusi.

Elus edu saavutamine tähendab muutumist selliseks inimeseks, kelleks tahate saada. Meil tuleb arendada oma olemuse kolme aspekti: keha, mõistust ja hinge. Ei ole õige ega õilis elada üksnes hingele ning unarusse jätta mõistus ja keha, aga samamoodi on vale elada ainult mõistust kuulates ning seejuures keha ja hinge kõrvaliseks pidada.

Inimesed, kellel pole midagi anda, et saa tõeliselt täita oma rolli abikaasa või lapsevanemana, ega ka kodaniku või inimolendina. Armastus väljendub kõige loomupärasemalt ja sundimatult siis, kui teistele midagi anname: meie ülim õnn on see, kui jagame meile osaks saanud õnnistusi nendega, keda armastame.