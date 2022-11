Jõumees Kaido Leesmann soovitab raamatut neile, kes soovivad luua paremaid suhteid

Kaido sõnab, et raamat räägib elu seadustest – andmisest, vastuvõtmisest ja nende omavahelistest seostest. «Kuigi tegemist on ilukirjandusega on seoseid praktilise eluga luua väga kerge.»

Kaido toob välja, et raamatu juures kõnetas teda asjaolu, kuidas autor käsitles oskust siin elus asju vastu võtta. «Oleme palju kuulnud sellest, et esmalt peab andma - andmine teeb head su südamele jne. Palju vähem aga räägitakse sellest, et peab oskama ka asju siin elus vastu võtta,» lausub ta ja lisab, et kui me ei oska või ei taha näiteks kingitusi vastu võtta, siis võtame teiselt inimeselt ära rõõmu tundmise. «See raamat käsitles minu arust väga hästi seda andmise ja vastuvõtmise balanssi.»