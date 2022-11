Ilmus Contra veider sõnaraamat

«Kui hakkasin läti keelt intensiivselt õppima, taipasin et kõige paremini jäävad meelde tuttavad sõnad, mis ka eesti keeles midagi tähendavad. Näiteks sõna plika (paljas) on eesti keeles plika, niisiis võib öelda, et Eestis on kõik tüdrukud paljad. Kui ma enda leide Facebookis jagasin, olid paljud vaimustuses. Siis ma hakkasin juba süstemaatiliselt seda puslet kokku panema, ja lõpuks nägi see välja nagu teadustöö, mille võiks raamatuna välja anda,» kirjeldas raamatu sündi Contra.

Contra, «Kuram, vedas! Kuram vedas?» Foto: Raamat

Äsjailmunud kogumikku «Kuram, vedas! Kuram vedas?» koondas Contra parimad pärlid eesti ja läti keeles leiduvatest huvitavatest, veidratest ja humoorikatest sarnasustest. Tegu on erilise maiuspalaga huumorisõpradele ning keelest ja keelemängudest huvitatuile. Raamatu põhiosas on kirjapildilt ühtivad sõnad ja väljendid. Kuid kogumiku muudab mitmekesiseks just erinevate nurkade alt keelele lähenemine, nii leiame sealt veel eesti ja läti mehe- ja naisenimesid, millel on naaberkeeles mingi tähendus; sõnapaare, mille kirjapilt ei kattu, aga mis sarnanevad kõla poolest; lätikeelseid sõnu, mis on autorile ja teistele eestlastele nalja teinud; eestikeelseid sõnu, mis Eestisse kolinud lätlastele kentsakad tundusid; valik sõnu, mis on sarnased ja ka sama tähendusega nii eesti kui läti keeles.

Contra on väga rahul läti auhinnatud kunstniku ja illustraatori Lote Vilma joonistustega, mis raamatu tekstilist poolt kenasti ilmestavad. «Pildid täiendavad minu tehtut väga lahedalt ja tõestavad, et kui absurdsed need sõnakombinatsioonid ka ei tunduks, on ometi võimalik neid visualiseerida.»

Contra tõlkes läti keelest eesti keelde on muuhulgas ilmunud Veidenbaumsi luulekogumik, Nora Ikstena «Emapiim», Alvis Hermanise «Päevik», Luize Pastore «Jakobi väga hästi õnnestunud plaan», Andris Akmentiņši «Õpetajad» ja Rasa Bugavičute-Pēce «Poiss, kes nägi pimeduses». Contra enda luulet on tõlgitud läti, soome, inglise, saksa, udmurdi, komi, mari, rootsi, vene ja ungari keelde.