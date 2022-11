KATKEND RAAMATUST ⟩ Sünge sündmus, mille järel tekib väikeses kogukonnas hirmu ja paranoia kaos

Doktor David Hunter lootis, et on mineviku viimaks seljataha jätnud, ent kui leitakse see, mis on alles Sally Palmerist … Davidit ei häiri mitte ainult tõsiasi, et naine oli tema hea tuttav. Kunagi töötas ta tunnustatud kohtuantropoloogina ja koges liigagi lähedalt surma kõiki palgeid, enne kui tragöödia sundis teda niisugust elu sinnapaika jätma. Nüüd tahab politsei tema abi. Ent juurdlusesse sekkudes kerkivad pinnale mälestused, mida ta on üritanud unustada. Siis kaob teine naine ning kokkuhoidvas kogukonnas tekib hirmust ja paranoiast põhjustatud kaos. Ja mitte keegi ei ole väljaspool kahtlust, ka mitte Hunter.