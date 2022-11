«Meie võime näha asju, mida teised ei näe. Päkapikke, haldjaid ja muud säärast»

Hilja ja tema väikeõde Taimi ootavad kannatamatult jõule. Tarmukas Hilja on võtnud nõuks õele tõestada, et jõuluime on olemas. Aga ainult sõnad ei maksa midagi, tarvis on ka tegusid. Jõuluime jälgi ajades luuratakse päkapikkude ja naabrite järele, küpsetatakse suurel hulgal piparkooke, hoitakse häid suhteid metsatrolliga ja tehakse palju muudki. Kui appi tulevad veel ema-isa, vanaisa, Maasikatädi, Vihmamantlimemm ja Valgesõstramemm, pole miski võimatu!

Loe raamatust katkendit!

***

Mina usun jõuluvanasse

«Luugid lahti!» hüüan ja sööstan allkorrusele.

Taimi tormab minu kannul trepile ja me paiskume ühel ajal vastu köögiukse piitu.

Teisele poole köögilauda on öö jooksul ilmunud pikk rivi jõulukalendreid.

«Tere hommikut,» ütleb ema ja tõstab külmikust välja hommikusöögikraami.

«Üks, kaks, neli, PALJU kalendreid,» loetlen ma vaimustusega.

Seinal ripub kolm pikka rivi värviliste paeltega kaunistatud paberkotte, sest ema on meisterdanud Taimile, Vilmale ja mulle igaühele oma jõulukalendri. Vanaisa on muretsenud skautide pildikalendreid ja tädi on saatnud linnast šokolaadikalendrid.

«Vaata, Taimi!» kilkan mina ja näitan esimesest pildiluugist piiluvat laigulist koera.

«Ära kisenda,» pomiseb Vilma, kes viilutab endale hommikueineks puuvilju.

«Ja sina ära vingu kogu aeg!» nähvan ma õele.

Heidi Viherjuuri, «Hilja ja operatsioon Jõuluime». Foto: Raamat

Esimesest kalendrikotist ilmub välja kaks pusletükki. Paistab, et need on mingi kaardi osad, aga veel pole sugugi aru saada, kuhu kaart juhatab.