Kuidas öelda abikaasale, et oled talle 10 aastat valetanud?

21. sajand, Inglismaa. Leo ja Emma on kümme aastat koos olnud ning neil on armas tütreke Ruby, kelle saamiseks paar kaua vaeva nägi. Emma on kirglik merebioloog, Leo tegeleb ajalehte järelhüüete koostamisega ja kui ta abikaasa käib haigusega võideldes ära surma äärel, on mehe viis sellega toimetulekuks Emma oma kirjutama hakata. Rääkides inimestega naise minevikust avastab Leo, kui palju on asju, mida ta oma abikaasa kohta ei tea, ning fakte, mis ei klapi kokku. Emma ei olnud mehega kohtudes valmis jagama oma elu tumedaimaid tunde ja kuidas saaks naine kümme aastat hiljem tunnistada, et on terve aja valetanud.

Rosie Walsh on meister kirjutama kaks ühes armastusromaan-põnevikke. «Minu elu armastus» on tulvil elu keerdkäike ja ootamatuid pöördeid, suurt armastust ja südamevalu. Jällegi on minevikutondid need, mis tegelasi kimbutavad. Lugu kannavad edasi saladuste lahti harutamine ja pinge, mis saab Emma ja Leo abielust. Romaan on näide sellest, kuidas suhet mitte luua. Vahelduvad mehe ja naise vaatepunktid, vahepeal põigatakse minevikku. Mõlemad varjavad teise eest midagi. Emma on teinud seda juba 10 aastat, Leo alles alustab, kui naise minevikus kaevama hakkab. Valesid on nii palju ja enam-vähem kogu süžee jäänuks olemata, kui inimesed lihtsalt ausalt omavahel räägiksid. Selle asemel nad valetavad, et näidata end paremas valguses, kuigi eksimine on kõige inimlikum asi üldse.