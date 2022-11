Kui aastakümneid peidus hoitud jõud rebib lõhki elud, mis võib-olla polnud kunagi tahtnudki terviklikud olla

Norrbotteni lääni väikelinnas Stenträskis kohtuvad viis teismelist tüdrukut kord kuus, et arutleda kirjanduse üle. Üks neist kaob jäljetult 1980. aasta suvel. Nelikümmend aastat hiljem leitakse surnukeha. 2020. aasta jõulude ajal saavad Polaarjoone-nimelisse raamatuklubisse kuulunud naised esimest korda pärast kaaslase kadumist taas kokku. Varsti selgub, et miski tüdrukute omavahelistes suhetes ajendas kellegi sellele julmale kuriteole. Küsimus on, kes ja mis ajendil tahtnuks midagi sellist korda saata.

Liza Marklund on läbi aegade üks Rootsi edukamaid kirjanikke. Ta on pälvinud üle kahekümne auhinna ja äramärkimise nii oma kodumaal kui ka rahvusvaheliselt. Tema raamatuid on müüdud üle 23 miljoni eksemplari ja ühtlasi on Marklund ainus Skandinaavia naiskirjanik, kes on jõudnud New York Timesi menukite edetabeli esikohale.