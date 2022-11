Joogaõpetaja soovitab raamatut, mis räägib andestamisest, tänulikkusest ja iseenda väärtustamisest

Silja sõnab, et Max Stromi raamat „A Life Worth Breathing“ on elust enesest ja selle hingega nautimisest – imeline õpetus täisväärtusliku ja armastust täis elu elamisest ilma hirmudeta ja iseend saboteerimata.

Silja tõdeb, et kahjuks pole raamatut veel eesti keelde tõlgitud, aga kuna see on kirjutatud kerges keeles ja lihtsalt, siis soovitab ta seda lugeda kõigil, kes vähegi soovivad endale pai teha ja igapäevases elus kergusega liikuda, ilma emotsioonidesse või enesehaletsusse langemata.

«Elamise teejuht - nii on seda raamatut kirjeldatud ning tõepoolest, siin on juttu andestusest, tänulikkusest ning iseenda väe leidmisest ja väärtustamisest. Elu on tõeline kingitus - alati elamist ja kogemist väärt. Hinga ja luba endal anduda ning nautida! Sama on selle raamatuga - vägev kingitus, meeldetuletus ja õpetus kõigile. Soovitan südamest lugeda ja hingata,» soovitab Silja.