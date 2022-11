Vaimukas ja elutarkusi täis armastuslugu naisest, kes kohtub filmitähega

Läheneb teine naine, mustas pükskostüümis ja rohkem minuealine. «Meredith Cohen, peaprodutsent.»

Suudan öelda: «Nora Hamilton, majaomanik,» klammerdudes endiselt terrassipiirde külge. Kuid kuna tunnen end ebamugavalt, lisan: «Ja stsenarist.»

«Kuule,» ütleb Meredith. «Meiega ei ole just lihtne. Pagan, juba ainuüksi Leoga on praegu keeruline. Me oleme väga lärmakad ja korraldame suure segaduse, aga siis teeme selle kõik ilusti korda ja oleme kahe päeva pärast sul kaelast ära. Halvimal juhul kolme.»

«Pole hullu, ma millegi sellisega olen arvestanud. Ma pole varem filmivõtteid näinud, nii et see on isegi omamoodi põnev.» Punane pikap, mis veab hõbedast Airstreami haagiselamut, pargib üleni murule. «Mis see on?»

Weezie pöörab ümber ja naerab. «No siin ta siis on. See on ju Leo. Me peatume kõik Breezeporti Hiltonis, aga mitte tema.» Ta pööritab silmi ja naeratab siis, nagu oleks see küll veidi tüütu, kuid samas ka võluv, kuidas see tüüp mu muru laastab.

«Leo Vance kavatseb selles magada? Minu eesõues?»

«Pole parata. Tal on omad veidrused. Aga tal on seal oma vannituba ja meie teiste jaoks tuleb siia grimmibuss. Nii et ära muretse oma maja pärast.»