Katkend Matthew Perry hittraamatust: kuidas moosida Julia Robertsit

Järgmisel päeval saatsin talle uurimuse laineosakeste duaalsuse ja määramatuseprintsiibi ja põimoleku kohta ning vaid osa sellest oli metafooriline. Alexa Junge, üks sarja stsenariste, rääkis palju aastaid hiljem The Hollywood Reporterile, et «[Julia] oli hakanud [Matthew] vastu eemalt huvi tundma, sest ta oli nii võluv. Nende vahel oli faksi teel kõvasti flirtimist. Julia saatis talle küsimusi, nagu «Miks ma peaksin sinuga välja tulema?» Ja siis aitasid kõik stsenaariumiruumis olijad tal põhjusi välja mõelda. Muidugi oleks ta ka meieta suurepäraselt hakkama saanud, aga polnud mingit küsimust, et me kõik olime Matthew meeskonnas ja tegime kõik, et see juhtuks.»

Nõnda sai igapäevaste fakside kaudu alguse kolmekuine kuramaaž. See oli interneti- ja mobiilieelne ajastu, kogu meie suhtlus käis faksi teel. Ja fakse oli palju, sadu. Alguses kõõlusime romantika piirialal: ma saatsin talle luuletusi, lasin tal nimetada Los Angeles Kingsi tippkolmiku nimed – sedasorti asjad. Ja nagu me poleks mõlemad olnud hõivatud – mina osalesin planeedi kõige popimas telesarjas ja tema oli Prantsusmaal Woody Allani filmi «Armastust vannuvad kõik» võtetel. (Otse loomulikult.) Aga kolm-neli korda päevas istusin ma oma faksiaparaadi kõrval ja jälgisin, kuidas paberil ilmub aeglaselt nähtavale tema järgmine läkitus. Ma olin suisa nii elevil, et avastasin end mõnel õhtul kuskilt peolt koju kiirustamast otse keset vaimukat tiivaripsutamist mõne kauni naisega, et näha, kas uus faks on kohal. Üheksal korral kümnest oli. Need olid nii vaimukad – see, kuidas Julia lauseid järjestikku lükkis, kuidas ta maailma nägi, kuidas ta väljendas oma ainulaadseid mõtteid, see kõik oli kütkestav. Sageli juhtus, et lugesin neid fakse kolm, neli, mõnikord viis korda, nägu laial naerul nagu mingil opakal. Mul oli tunne, nagu oleks ta siia planeedile pandud selleks, et maailm naerataks, ja nüüd eriti, et mina naerataksin. Ma naeratasin nagu viieteistaastane oma esimesel kohtingul.