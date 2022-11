Aivar Haller: minu esimene katse saada kirjanikuks oli valus, aga väga hariv

Aivar toob oma raamatus välja, et kogu (inimese) areng toimub läbi kriiside. Puberteet on arengukriisidest üks ilmekamaid ja sobib tema sõnul selgitamaks kriisi tähtsust arengus tervikuna, eriti lapsevanemale. «Temale on see konkreetne kriis reeglina suurem väljakutse kui noorele. Noor ei saa lihtsalt aru, mis temaga toimub, ettevalmistuseta lapsevanem aga võib toimuvat võtta väga isiklikult. Kaks sellist tegelast (ema ja isa) + segaduses noor = üsna plahvatusohtlik kooslus. Seepärast on esmatähtis harida vanemaid,» tõdeb ta ja lisab, et noorele on puberteet vajalik, et kujuneksid iseseisvus ja identiteet. Lapsevanem, kes seda teab, valmistab nii iseennast kui ka oma last puberteediga kohtumiseks ette. Esiteks teab ta, mis hakkab toimuma lapse kuplialuses, see aitab reeglina vältida esimest šokki. Teiseks võiks ta teada ka seda, et lapse eakohane seisund on temale endale lapsevanemana eakohase arengu abivahend.

Aivar toob välja, et arengu mõistmise eeldus on tähelepanuvõime avardumine. Arengu enda eeldusi on veel, näiteks loominguvabadus ehk eksimishirmu puudumine. Või siis julgus ja oskus lahti lasta sellest, mis enam ei toimi ehk ei teeni minu arengut. «Areng on kvalitatiivselt uuele suhtetasandile tõusmine. Areng on suhteline ehk toimub millegi suhtes ja läbi suhete,» selgitab ta ja lisab, et reeglina saadakse peale muutust aru, et senine suhtumine ja suhe enam ei toimi. Muutus võib Aivari sõnul olla sisemine – mõtetes, tunnetes või tahtes. Aga see võib olla ka väline ehk meid ümbritsevas keskkonnas. «Igatahes ei lase see muutus mul enam vanaviisi edasi toimida, sein on ees. Hollandi arst ja psühhiaater Bernard Lievegoed on öelnud, et vastupanu kohtamine ja sellega toimetulek on arengu tõukejõuks. See võib olla rahulolematus käesoleva olukorraga või siis hirmutav tulevik. Vastupanu on arengu abistaja, mis tuleneb heidutavatest sisemistest läbielamistest, mida pole veel mõistetud.»