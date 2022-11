Kas Jeff Bezos on leiutaja või tavaline kaupmees?

Seda raamatut lugedes tuleb meelde vana hea lugu kahest konnast, kes koorekirnu (käsi püsti, kes mäletab, misasi on koorekirn!) kukkusivad. Üks sai kohe aru, et värk on jama, lahmis kõhu koort täis ning uppus õnnelikuna. Teine kukkus õrjetult ringi pladistama, soperdas ja laperdas ja kolkis õnnejunnis koolnud sõbra keret ja lõppeks kloppis koore võiks ning ronis välja, ellu jäi.

Brad Stone, «Pood, kust saab kõike. Amazoni ja Jeff Bezose lugu». Foto: Raamat

Jeff Bezos tegi sedasama mitu korda, aga kloppimist ja laperdamist järele ei jätnud, ju ta arvas, et vett ja õhku saab samuti võiks kloppida ja maha müüa. Polnudki paha plaan, iseasi, kas tiibadega konnana ajalukku kukkumine teab mis väärikas tulemus saab. Noh, kui ei saa tiibadega, saad reaktiibadega, kas või kosmosesse.

Ma ei armasta loovtöötajate ega äriinimeste elulugusid. Enamasti pole neis miskit head ega harivat näha. Ränk töö ja ropult vedamist või vastupidi. Lõpuks on lihtis küsimus – mis nad loonud on? Bezose puhul jääbki see õhku. Võimalus tarbida kiiremini ja mugavamalt? No ja siis? A mis ise tegid? Teenisidki lihtsalt raha, et teised saaksid enda omast lahedamalt lahti? Äkki kasutad järelejäänud elu ja saabunud võimalusi millegi sisulise jaoks? Võine konn olla pole ju maailma ägedaim positsioon – isegi kui oled kõige rikkam võine konn momendil x. Eriti näruseks muutub asi, kui näed, et koore asemel klopid inimesi.

Eks neid vanu häid ütelusi ole palju. Et tuleb senikaua jänest peksta, kuni õpib tikku tõmbama. Või et tuleb senikaua tiblat kolkida, kuni särk püksi läheb. Kas Bezos on siinkohal jänes, tikk, tibla või särk, jäägu ajaloo otsustada. Püksi pugeda ta mõistab, kinnitavad mõlemad ta kliendid. Pluss need ülejäänud. Nii poole maailma jagu.