Sinijärv soovitab: raamat, mis lugejale kindla peale rõõmu teeb

Juhtunud ükspä niiviisi, et kokku saanud kõik tallinlased, kes polnud ühtki Jaak Juske raamatut lugenud ega ühelgi Jaagu juhatet ekskursioonil käinud. Neid tulnud ikka omajagu kokku, suurema klassitäie või väiksema tuuribussi jagu. Peaaegu iga kümne tuhande tallinlase kohta üks! Ja siis nemad arutanud, et mäherdust ekskursiooni küll sellisele võhikute jõugule küsida. Mõeldud-tehtud. Telliti Juskelt ringkäik noisse Tallinna paikadesse, millest ta seni veel midagi rääkinud ega kirjutanud ei ole. Ootavad tänase päevani, sest kõik kohad on Jaagul ammuilma läbi käidud ja kõneldud. Nõnda lausuvad vahvasõna ja vanavahvas.

Ei või uskuda ega taha uskumata jätta. Jaak on Tallinnast (ja kaugeltki mitte ainult) ohtralt pajatanud ning usinasti jutuveeretuse üles märkinud, ilmarahvale veerimiseks raamatuisse raiunud. Äge. Kaugeltki kõiki ta nime kandvaid trükiseid pole ma lugenud, käeski hoidnud. Ent kui mõni minuga kohtub, on rõõm suur. Uskuge, tasub kohtuda, väike ei saa olema teiegi rõõmuke. Pilt ja sõna mätsivad hästi ning teekond põhjalikumate teoste juurde saab leebem.

«Vana Tallinna põnevad lood» on ideaalne tekstistik teismelistele, kes kodulinnas kondavad või pealinna külastavad. Paari tunniga mõnusalt läbitav loostik, ja tont mind võtku, kui see ei nakata-hakata paarigi paika iseoma ihusilmaga üle kaema. Loomulikult on Tallinnas palju ja muud ja enamat ja ülemat ja jubedamat ja lõbusamat, kuid sissejuhatuseks on ses raamatus teemasid ja juhatust enam kui esmakohtumiseks tarvis. Juttu jätkub kauemaks. Kel vestlus linnaga tekib, saab alati edasi uurida.