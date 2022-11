Elu vankrivooris on tulvil raskusi, hirmu ja surma

1853-56, Missouri - California. Maikuu on see aeg, kui vankrivoorid alustavad pikka rännakut ida tasandikelt lääne tõotatud maale. Perekond May - memm, taat, nende neli poega ja ainus tütar Naomi - on müünud maha oma talu Illinoisis ja pakkinud kogu maise varanatukese kahte vankrisse. Algselt oleks Naomi pidanud reisima koos oma abikaasa perega, kuid ta mees suri varsti peale pulmi ning naine tunneb end oma vanematega mugavamalt. Teekond on ohtlik - tuleb ülatada laiu jõgesid, trotsida paduvihma ja lõõskavat päikest, pista rinda koolera, toidunappuse ja vankrite purunemisega. Suureks abiks on vooriga liitunud pooleldi indiaaniverd John Lowry, kes ei plaani rännata teisele rannikule, vaid pöörduda tagasi kui on muulad maha müünud, aga siis kohtub ta Naomi Mayga.

Algus on šokeerivalt verine, hoopis erinev sellest, mida malbe pealkirja ja rahuliku kaanepildi järgi ootasin. Selle saatusliku hetkeni jõuab lugu uuesti alles tükk maad hiljem, sest teine peatükk pöördub tagasi rännaku alguse juurde, kui kõik on alles ees. Hoolimata kirvest, mida teadsin Mayde pea kohal rippuvat, lasin end perekonda kiinduda, kuna nad kõik on nii armastusväärsed ja lootusrikkad. Naispeategelane Naomi on sihikindel ja sitke naine, kes ei lase end liialt ühiskonna normidest mõjutada. Meespeategelane John ei ole endale maailmas kohta leidnud, kuna on pooleldi valge ja pooleldi pooniverd. Vastandina on romaanis ka tegelasi, kellel on ainult negatiivsed omadused, nii et neid on mõnus põlata.