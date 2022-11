LUGEMISSOOVITUS ⟩ Raamat, mis aitab asju värske vaatenurga alt näha

Huvitav oli tema jaoks ka teooria, et kipume alati keskenduma vaid sellele osale probleemist, mis meid häirib. Kas see tegelikult ka on probleem või on see vaid meile isiklikult probleem? On keeruline kinnitada, kas see, et otsime probleemile kiiret lahendust tuleb geneetilisel kaasa või tuleb see kuskilt mujalt. Sageli aga hakatakse kohetekkinud probleemi lahendama, et saaks kiiresti tehtud, kuid jäätakse kõige olulisem koht tähelepanuta - juurpõhjus. Sageli piisab juurpõhjusele keskendumisest, et kõik muu laheneks.