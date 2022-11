Tomas Legrant luges oma romaani linti ja tegi äpi: mina ei ole nõus oma raske töö vilju teistega jagama

«Eestis pole veel ükski kirjanik või autor sellist asja teinud. See on suund, mis tuleks kõigil võtta. Iseseisvus ja isetegemine tasuvad ära! Ise lugesin linti, ise programmeerisin süsteemid. Las ma olla pealegi see suunanäitaja,» ütleb Legrant.

Oma esimese raamatu kirjastas Tomas Legrant ise ja turundas seda samuti ise peamiselt Tiktok'i platvormi kasutades. Apollos raamatupoodides on teos läbi müüdud. Kokku on tema krimiromaani müüdud enam kui 1500 eksemplari.

«Olen proovinud väikese panusega suurt tulu teenida ja see näib toimivat. Audioraamat oli lihtsalt üks järjekordsetest sammudest vabaduse suunas. Vabadus elada oma unistuste elu. Kirjutades ja kirjastades on võimalik ära elada. Vaeva tuleb näha,» ütleb Legrant.

«Teate, kui palju olen ma saanud tagasisidet, kus inimene ütleb, et ta ei ole mitte kunagi ühtegi raamatut ostnud, aga vot «Kelmi süda» on tal riiulis olemas! Sama palju on neid, kes on minu käest küsinud, millal audiobook ilmub. Nüüd siis ilmuski!» ütleb Legrant.