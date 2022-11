Ilmus Kristiina Ehini kümnes luulekogu «Janu on kõikidel kaks»

Luulekogu «Janu on kõikidel kaks» on nii sisulises kui visuaalses mõttes järg Kristiina Ehini üheksandale luulekogule «Janu on kõikidel üks». Raamatu illustratsioonid on teinud kunstnik Marge Nelk ning raamatupaari üldkujunduse autor on kirjakunstnik Mart Anderson.