«Otsustasin, et täna ma enam see loll pole, kes lihtsalt totaka näoga diivanil istub ja ohvrit mängib»

Raamatus kohtab hulgaliselt absurdseid olukordi, alates turismipolitsei peale karjumisest ja lõpetades kohalikes pulmades kontvõõraks käimistega. Sinna vahele veel õunaloopimised, abieluettepanekud, vestlused vaaraoga. Ja tegelikult on raamatus keskseks teemaks see, kuidas noore inglise keele õpetajana toime tulla absurdselt teistsuguse töö- ja õpetamiskultuuriga.

Ärkasin higiloigus. Silmi avades taipasin, et aknakatted olid ette tõmbamata jäänud ja parasjagu vahtisid naabermaja rõdult mind kolm eri vanuses naisterahvast. Ööpimeduses siia saabudes mind ei häirinud, et aknal kardinaid ees polnud. Ainus võimalus selles toas privaatsust saada, oli ette tõmmata paksud aknakatted, mis ei lasknud õhku läbi.

Selgus, et asun elama koos kolumbialanna Valeriaga ning suveks praktikale tulnud ungarlanna Sonja ja inglanna Liziga. Mu ajutiseks koduks sai korter Rue Mohammed Hamed ElKhodary tänaval Kleopatra linnajaos, mis oma ajalooliselt uhkele nimele vaatamata on Aleksandria üks tagasihoidlikemaid piirkondi, kus lapsed mängivad majade ees prügihunnikutes. Hooned on justkui lipp lipi peal kokku klopsitud, asfalti peaaegu ei eksisteeri ja korterid nägid oma paremaid päevi ilmselt kunagise kuningriigi ajal. Meie kodutänav oli juhtumisi nii kitsas, et vastasmaja naabritega oleks võinud ilma suurema vaevata rõdult üksteisele paberlennukeid lennutada. Tubades toimuv oli väga hästi näha, seega nii mõnelgi õhtul toaaknal istudes sain vastasmaja naabrite telekast araabia seepi vaadata.