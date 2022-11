Kanada antropoloog kirjeldab uues raamatus, kuidas ta Kaika Lainega kohtus ja pitsi rästikuviina jõi

Ma selgitasin, et olen antropoloog ja tahaksin esitada talle mõned küsimused. Roht noogutas nõusoleku märgiks. Ta istus sirgelt pingi peal, käed süles. Ma küsisin kõigepealt, kas ta võiks selgitada, kuidas temast sai tervendaja. Naine ütles, et ta vanaonu oli olnud tervendaja ja temal on see kaasasündinud anne. Ta ütles, et taimed suhtlevad temaga, andes teada, millal neis on kõige rohkem väge ja millal neid korjata. Vahel on tulnud seda teha ka öösel – ta saab juhised, tõuseb üles ja läheb taimede juurde, millest talle on just teada antud. Info, mis ta saab, on alati õige, ütles ta. Ja kui inimesed räägivad talle oma hädadest, tunneb ta nende haigust omaenda kehas, mis abivajajat nagu peegeldab. Hiljem, kui ta on aru saanud, mis taimed seda haigust ravivad, tunneb ta selles kehaosas, mis oli haigele inimesele empaatiaga vastanud, kergendust. Ta ei selgitanud pikemalt, kuidas ta saab taimedelt nende kohta teavet.