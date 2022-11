Personalileidja Laura Kassin soovitab naistele raamatut, mis aitab saada sõltumatuks ja iseseisvaks

Eriti meeldis talle tsitaat raamatust: «Unista! Hästi julgelt! Öeldakse, et me kipume ülehindama, mida kõike me võiks saavutada aastaga, aga alahindama, kuhu võiksime jõuda kolme aastaga. Unista mugavast ebamugavusest palju kõrgemale ja kaugemale!»

Raamatu kirjutanud Merit Raju on öelnud, et see eriline investeerimisraamat sai alguse puhtalt isiklikust taipamisest ja väga haavatavast hetkest, mil lapsega kahekesi elades ja ettevõtjana läbipõlenuna tuli selge arusaam, et ta on hädas. Üks asi, mis teda aitas, oli investeerimine. Kitsamalt ja tehnilisemalt vaadatuna. Laiemas plaanis aitas teda oma sõltuva olukorra sügavam mõistmine ja rahaasjade (ja elu) eest täie vastutuse võtmine.