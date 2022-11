25 tuntud Eesti meest avaldavad uues autobiograafias enda tõelise pale

Kirjastuse omaniku Tiina Ristimetsa sõnul on tegemist ainulaadse sissevaatega Eesti mehe hingeellu ja seda, et tal õnnestus mehed avalikult rääkima panna sellest, mis neil päriselt hinges toimub, peab ta omaette saavutuseks.

«Just praegu, nädal enne isadepäeva ja käimasolevat rahvusvahelist meestele pühendatud novembrikuud on paslik oma lähedasi mehi rohkem kuulata ja miks mitte teada saada, mida arvavad enda elatud elust ja valikutest teised, väga targad, andekad ja tuntud Eesti mehed,» rääkis Ristimets. «Raamatut ja persoonilugusid läbivaks küsimuseks ongi aeg – kuidas erinevas vanuses mehed oma noorusajale tagasi vaatavad, mille üle uhkust tunnevad, mida oleks teisiti teinud, millised hetked nende elus pisaraid ja rõõmu on toonud ning mida on neil läbielatust teistele õpetada.»