Kuidas rahvusraamatukogu töötajaid motiveeritakse?

«Lahendatud ülesanne tuli esitada pildi või videona. Valisime foto, mis paraku küll ei võimaldanud kogu motivatsioonipakett pildile mahutada, aga idee, et «superkangelane on ka inimene, kel on lubatud eksida ja olla vahest meeletu,» tundus oluline,» ütles foto autor Signe Heiberg.