4 olulisemat õnne koostisosa, mis aitavad iga päev head enesetunnet üles ehitada

«Olen raamatus oluliseimad teemad koondanud nelja märksõna alla, mida pean õnne kõige olulisemateks koostisosadeks. Esimene märksõna on SUHTED, mis hõlmab enda alla nii suhteid iseendaga, lähedastega, kogukonnaga kui ka jumalaga. See teema on oluline, sest meid ümbritsevaid suhted on kõige suuremal määral õnne mõjutavaks teguriks. Teine märksõna on KÄITUMIS- JA MÕTTEMUSTRID. Kui teame, mis meile õnnetunnet tekitab, saame endale kujundada ka positiivsed käitumis- ja mõttemustrid. Kolmas teema on AKTIIVSUS ja selle all pean silmas nii füüsilist kui ka vaimset aktiivsust. Minu arvates on see väga põnev, et meie ajule tegelikult meeldib pingutada ja seepärast peaksime hoolitsema, et tal oleks võimalus seda optimaalsel tasemel teha. Viimaseks märksõnaks on EHEDAD ELAMUSED. Kogeme maailma nimelt läbi oma meelte ja mida rohkemad meeled on haaratud, seda tugevamaid elamusi saame,» räägib Tammar neljast tema arvates kõige olulisemast õnne koostisosast.