«Tõmme oli silmapilkne, tabas naist nagu surisev elektrilöök ega olnud millegi varem kogetu moodi»

See luksushotell oli tema unistuste tipp ja omaniku – legendaarse Gracie Fieldsi, kes elas siinsamas Capril, üsna hotelli lähedal – isikliku külalisena võimaldati talle iga viimne kui luksus, kaasa arvatud personaalne ülemteener. Rüübanud värskendava sõõmukese virsikuveiniga kokteili, mille ülemteener oli tema jaoks valmis seganud, langetas naine päikeseprillid silmade ette ja uuris verandalt avanevat imekaunist vaadet. Vasakule vaadates nägi ta merest majesteetlikult kerkivaid Faraglioni kaljurünki ja palava vahemerelise päikese kiiri, mis sädelesid asuursetel ja smaragdrohelistel kristalsetel lainetel otsekui triljon tillukest briljanti, mis heljusid ja vilkusid, justkui tervitaksid teda selles muinasjutulises Capri saareparadiisis. Pilk rändas mööda kaljunõlvu, kuhu ehitatud valged majad olid taustaks lopsakalt rohelistele puudele ja roosade õitega bugenvilleatele, ülalt alla ning edasi merele, kui talle järsku midagi silma hakkas. Naine astus verandat piiravale sepisrauast rinnatisele lähemale, kummardus ettepoole, et paremini näha, soovides veenduda, et silmad ei peta, ja lubas endale napi rõõmuahhetuse, kui nägi jahi tekil seisvat meest. Mehel olid valgest linasest riidest päevasärk ja püksid, mis tõstsid tema päevituse, pika kasvu, kotkanina ja eriomase kandilise lõua iseäranis hästi esile. Mehe kuulsat filmitähevälimust raamisid kõrgelt laubalt tahapoole lükatud läikivmustad juuksed. Ei mingit kahtlust! Ehmudes, et äkki veel nähakse, kui üksisilmi ta meest vaatleb, astus naine kähku kardina varju tagasi, silma alt ära. Alati nii ettevaatlik. Ometi – kaotada oli nii palju, panused olid nii kõrged … ta lihtsalt ei saanud riskida.