Carrie Fisheri 6 lemmikraamatut, mida tasub kõigil lugeda

Carrie Fisheri sõnul on tegu ühe parima raamatuga, mis naine on kunagi kirjutanud, eriti veel noil aegadel. «Kuigi Mary Anne Evans võttis omale mehe kirjanikunime, näitas ta oma loomingus uskumatut ambitsiooni ja haaret - nii loodud maailmas kui kujutletud tegelastes,» sõnas ta. «Sel ajal oli raske naine olla, kuid tema jutustamisoskus oli erakordne.»

Sedarise esseekogu pani Fisheri lugedes südamest naerma. «Ühtlasi avastasin just seda raamatut luigedes, et vajan prille, kuid sellegipoolest pean seda üheks maailma naljakamaks raamatuks.»

Fisherile sümpatiseeris selles teoses eelkõige peategelane, kelleks on rahulolematu näitlejanna, kes otsib oma elu eesmärki. Lisaks hakkas talle aga väga meeldima kirjatüki stiil, mille võttis endale eeskujuks ja mille järgi katsus hiljem oma raamatuid kirjutada.

«Ta on äärmiselt andekas kirjanik,» kiitis Fisher. «Tema esimene romaan, mille tegevus toimub 1950. aastatel, räägib naisest, kes kasvas üles väga ekstsentrilise emaga. See on ka põhjus, miks raamat mind isiklikult puudutas.»

«Ma armastan Salmani. Ta on minu sõber, aga mulle tõesti meeldis see raamat juba enne, kui ma temaga tuttvaks sain. Ma lihtsalt uhkustan, et ma teda tunnen,» märkis Fisher.