«Sa oled oma mõtete mõtleja, aga need ei ole sinu mõtted.»

Meie tõlgenduses on see mõtete sagimine teadlik mõtlemine, kuid järgnev avaldus muutis minu elu: informatsiooni dekodeerimine ei ole loov ega teadlik mõtlemine, vaid see on igas millisekundis toimuv reaktsioon ja vastus meid ümbritsevale maailmale. Mõtted on lihtsalt vastus informatsioonile, mida me oma viie meelega ammutame. Me lihtsalt reageerime sissetulevale informatsioonile ja usume, et need on meie enda mõtted.

Kas tead, et me mõtleme 60 000 kuni 70 000 mõtet päevas – ja suuremal osal meist kipub ligikaudu 90% neist mõtetest olema samad, mis eelmisel päeval. Põhjus on see, et suurem osa meist elab päevast päeva eelmise päevaga sarnast elu. Iga päev täiesti uude päeva ärgates me kordame samu rutiine, vaidleme oma põikpäiste lastega samu vaidlusi, kohtume samade töökaaslastega, et täita samu igapäevaseid ülesandeid ning tulla õhtul koju sama elukaaslase juurde ja pidada maha sama dialoog sellest, kuidas eelmise päevaga sarnane päev läks. Kõlab tuttavalt?! Just sellepärast ei peagi meie aju õieti uusi mõtteid mõtlema.