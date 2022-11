Selgus Värske Rõhu ja Eesti novellikonkursi võitja

Esikoha pälvis 15-aastase Anastassia Kuznetsova pealkirjata novell. Žüriiliige Made Luiga ütles, et Kuznetsova tekst on imepärane ka siis, kui mitte teada kirjutaja noorust. «See on läbi ja lõhki ilukirjandus, oma isikliku kogemuse poeetiline üldistamine. Üsna erakordne on ka mälu ja mäletamise temaatika tema novelletis – kuigi see on kirjanduse põhiaines, aga tavaliselt on vaja enne natuke elada, et taibata – maailm ongi mälu,» lisas Luiga.