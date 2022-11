HIIUMAA MÕRVALUGU ⟩ Naine leiab ema vanad kirjad. Kas tal on õigus pärandusele?

Info, mis ta arvutist luges, ei aidanud kuidagi asjasse selgitust tuua. Jakob Pontus Stenbock elas 18. sajandil. Kuidas ta saab temaga sugulane olla? Siin peab midagi valesti olema. Või oli keegi emaga halba nalja teinud. Ta vaatas jälle kirja. Kolm miljonit Rootsi krooni. Kerge rehkendus ja Ellen konstateeris, et see on umbes kolmsada tuhat eurot. Emale saadetud kiri oli 1970ndatest. Võibolla on raha väärtus vähenenud või hoopis suurenenud, aga igatahes on tegu märkimisväärse summaga. Kas see on tõesti võimalik, et temas on De la Gardiede verd? Kui see nüüd tõsi on, siis miks ema ega vanaema sellest kunagi ei rääkinud?