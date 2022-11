Võigas krimiromaan, milles ükski tegelane pole väljaspool kahtlust

Doktor David Hunter lootis, et on mineviku viimaks seljataha jätnud, ent kui leitakse see, mis on alles Sally Palmerist…

Davidit ei häiri mitte ainult tõsiasi, et naine oli tema hea tuttav. Kunagi töötas ta tunnustatud kohtuantropoloogina ja koges liigagi lähedalt surma kõiki palgeid, enne kui tragöödia sundis teda niisugust elu sinnapaika jätma. Nüüd tahab politsei tema abi. Ent juurdlusesse sekkudes kerkivad pinnale mälestused, mida ta on üritanud unustada.

Siis kaob teine naine ning kokkuhoidvas kogukonnas tekib hirmust ja paranoiast põhjustatud kaos. Ja mitte keegi ei ole väljaspool kahtlust, ka mitte Hunter.

***

Simon Beckett, «Surma keemia». Foto: Raamat

Mina saabusin Manhami kolm aastat enne seda vihmasel märtsikuisel õhtupoolikul. Jõudsin rongijaama – mis oli põhimõtteliselt väike platvorm pärapõrgus – ja nägin vihmamärga maastikku, kust puudusid igasugused inimtegevuse tunnused, samuti eripära. Seisin seal oma kohvriga ja vaatasin ringi, pannes vaevu tähele vihma, mida mulle krae vahele nirises. Tasane raba ja soine maastik laiusid minu ümber, siin-seal lõhestas seda horisondi pool raagus metsatukk.

Olin esimest korda Broadsis ja Norfolkis. Kõik oli suurepäraselt võõras. Silmitsesin avarust, hingasin sisse niisket külma õhku ja tundsin, et miski minu sees hakkas natuke nagu järele andma. See võis ju olla ebasõbralik paik, aga see polnud London ja sellest piisas.